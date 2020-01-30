Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağında meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçta sıkışanlar, kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 kişiden sürücü Ali Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ali Arslan, Seydikemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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