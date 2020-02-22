Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.


Afganistan, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı
Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 02:33:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]