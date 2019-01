Seydikemer'de 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' Kampanyası

Seydilkemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası vatandaşların alışverişlerini ilçedeki esnaf ve sanatkarlardan yapabilmeleri için "Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Büyük alışveriş marketlerin neredeyse her mahallede sıra, sıra açtıkları şubeler arasında ayakta durmaya çalışan küçük esnaflara yönelik Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' kampanyası başlatıldı. Üzerinde 'İyi günde kötü günde hep beraber olduğun, alışverişini Seydikemer Esnafından yap Seydikemer kazansın, üzerimde yok sonra veririm dediğin, kimi zaman anahtarını, kimi zaman çocuğunu emanet ettiğin yerel esnafına sahip çık' yazılarının olduğu afiş ve stickkerler küçük esnaflara dağıtıldı. Seydikemer'in ilçe olduktan sonra büyük alışveriş merkezlerinin sayısının oldukça çoğaldığına dikkat çeken Seydikemerli esnaflar, vatandaşları 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' kampanyasına duyarlılık göstermesini istediler.



"Küçük Esnafların Ayakta Durması Çok Zor"



Kampanya hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, "Seydikemer Muğla'nın yeni bir ilçesi olduğu için esnaf sayımız artarak devam ediyor. Ama büyük alışveriş merkezlerine karşı küçük esnafların ayakta durması çok zor. Ülkemizin içinden geçtiği bu ekonomik çalkantılı dönemde küçük esnaflarımız sıkıntılı durumda. Hükümetimiz küçük esnaflara yönelik düşük faizli kredilerle desteklemeye çalışıyor. Ben buradan özellikle halkımıza seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim esnafımız yeri geldiğince vatandaşın çocuğunu emanet ettiği, anahtarını verdiği, gece gündüz her hangi bir ihtiyacı olduğunda sıcacık evinden kaldırıp ihtiyacını gördüğü esnaf… Dolayısıyla düğününde cenazesinde, iyi günde kötü günde sürekli halkımızın yanında olan kesim yerel esnafımız" dedi.



Sağır, Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bütün alışverişimizi Seydikemerli esnaflarımızdan yapıyoruz. Seydikemer'in en uç noktalarındaki marketlerde Odamıza alınmış çay, şeker faturası mevcuttur. Alışverişimizi bölge bölge yapıyoruz. Kamu kuruluşlarımızı da kampanyaya duyarlı olmaları konusunda ziyaret ediyoruz. Bugün Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'ü ziyaret ettik" diye konuştu.



Otgöz, "Küçük Esnaf ve Bakkala Sahip Çıkmamız Lazım"



Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıma bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Bu bir ekip işi. Küçük esnaf ve bakkala sahip çıkmamız lazım. Başkanımızın gösterdiği bu duyarlılığa vatandaşlar olarak bizim de duyarlılık göstermemiz lazım. Başkanıma ve ekibine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Kampanyanın çok faydalı olacağına işaret eden Yusuf Kart, "Sayın başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Bize iyi günde kötü günde, hastalığımızda sağlığımız, cenazemizde yanımızda olmaya devam ediyor. Başkan yanımızda olduğu sürece vatandaşımızda da duyarlılık oluşur. Günümüzde büyük markalar mantar gibi türedi. Bunlarla başa çıkacağız. Yıllarca vatandaşa kendimizi beğendirdiğimiz gibi yine beğendireceğiz" dedi.



Nurşen Can, "Büyük alışveriş merkezlerine karşı küçük esnaflar olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Böyle bir kampanya başlattığı için Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da küçük esnafları desteklemesini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

