Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
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Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

7 saat önce

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Seydikemer, Antalya, İtfaiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:54 Kaynak: İHA
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