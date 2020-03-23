Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı - Son Dakika
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Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı

6 saat önce

Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör yaralandı.

Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sahil Ceylan Mahallesi Çaygözü mevkisinde yapılan dere temizliği sırasında, dere içindeki kesilen ağaçları taşıyan Mustafa K.'nın kullandığı forklift devrildi. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri iş makinesinin altından kalan Mustafa K.'yı kurtardı. Mustafa K.,sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen, Korkmaz'ın tedavisi devam ediyor.

Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:48 Kaynak: İHA

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