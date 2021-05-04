Seydikemer'de domates yüklü tır yandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan domates yüklü tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk yönetimindeki CE3575BX plakalı domates yüklü tır, Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkiinde yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.

Yangını fark eden sürücü Fedorchuk 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydikemer Grup Amirliği İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek yönden devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA