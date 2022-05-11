Seydikemer'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Seydikemer'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.05.2022 18:03
Seydikemer'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının 2 şüphelisini Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının 2 şüphelisini Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bölgeye, Döğer Mahallesi'nde bulunan N.A adlı şahsın işyerinden 1 adet laptop bilgisayar, bilgisayara ait kablo ve elektrik kablosu, 1 adet güvenlik kamerası, para kasası içerisinde bulunan 120 TL madeni paranın çalındığı ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.N.C. ve A.E.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, Seydikemer İlçesi Kadıköy mahallesinde operasyon düzenlendi.

Şahıslar çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA

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Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Kaçak kesim havyan eti yakalandı Kaçak kesim havyan eti yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Laptop, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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