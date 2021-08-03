Seydikemer'de iki mahallede yangın kontrol altında, 1 mahallede sürüyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'nde, 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi'nden alevler yükseldi. Yangına, günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan müdahale başladı.

Seydikemer'in kırsal Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, geçen 1 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına havadan 1 helikopterle karadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken, havanın kararmasıyla helikopter çalışması sona erdi. Yangın gece saatlerinde tekrar alevlendi. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verdi. Bir ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında, arkasına bağladığı tanker ile yanan alanlara su taşıyan bir vatandaş, traktörünün devrilmesi sonucu yaralandı. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Ancak saat 01.00 sıralarında yeniden başlayan yangın Kabaağaç ve Dip mahallelerine sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı.

Yangında, Kabaağaç Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil ve 1 traktör yandı. Yoğun dumana neden olan yangın nedeniyle Babadağ'dan Ölüdenize yapılan yamaç paraşütü uçuşları geçici olarak durduruldu. GÖNÜLLÜLER KAZMA VE KÜREKLE MÜDAHALE ETTİ Muğla 'nın Fethiye ve Seydikemer ile Antalya 'nın Kaş ilçesinden çok sayıda gönüllü vatandaş bölgeye gelerek, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, kazma, kürek, dal parçaları ile müdahale etti. Orman ekiplerine, Seydikemer ve Fethiye ilçe belediyeleri ile beton şirketleri su tankerleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 söndürme helikopteri de devreye girerek, alevlere çok sayıda sorti yaptı. Alevler, dün saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.ÇÖKEK'TE YANGIN

Ancak bu defada da saat 21.30 sıralarında Çökek Mahallesi'nde bir başka yangın başladı. Gece boyunca karadan arazözlerle müdahale edilen yangına, bugün günün ilk ışıklarıyla 1 helikopter de takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.