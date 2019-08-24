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Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

47 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. İddiaya göre Ali Öz idaresindeki 48 ABU 297 plakalı otomobil yol dökülen mıcır nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, Fethiye- Antalya kara yolu Bayır mevkisinde, karşı yönden gelen Ramazan Girgin yönetimindeki 06 EU 1695 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve Girgin'in yanında bulunan eşi, 3 kızı, diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçlardan bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Girgin'in en küçük kızı olduğu belirtilen Beyza Girgin'in (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Yalçın/İHA)

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
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