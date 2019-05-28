Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Seydikemer'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

17 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Seydikemer'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katındaki depoda, yılan gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:41 Kaynak: İHA
Muğla, İtfaiye, Seydikemer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Edin Dzeko'dan, "Fenerbahçe'ye Transfer Olacak mısın" Sorusuna Tek Kelimelik Cevap Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 18:58:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]