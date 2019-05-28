Seydikemer'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
17 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:41 Kaynak: İHA
'nın Seydikemer
ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı. Cumhuriyet Mahallesi
1059 Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katındaki depoda, yılan gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Fethiye
Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA
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