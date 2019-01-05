Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Seydikemer'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

50 dakika önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde aralıklarla süren yoğun kar yağışı, Fethiye- Antalya Karayolu'nda ulaşımı güçleştirdi.

Seydikemer'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde aralıklarla süren yoğun kar yağışı, Fethiye- Antalya Karayolu'nda ulaşımı güçleştirdi.

Seydikemer'de geçen Perşembe gününden bu yana süren kar yağışı, bugün saat 03.00 sıralarında etkisini artırdı. Seydikemer'in yüksek kesimlerimde, kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle Fethiye- Antalya Karayolu'nda ulaşım olumsuz etkilendi. Karabel mevkisi ile Antalya'nın Korkuteli ilçesi arasında ulaşım aralıklarla durdu. Sürücüler, 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Eğimli yolda risk almamak için sürücülerinin yol kenarına park ettiği TIR'lar, uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, yolun karla kaplanan bölümlerinde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:05 Kaynak: DHA

Fethiye, Antalya, Seydikemer, Kar, 3. Sayfa
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