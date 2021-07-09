Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin Zorlar Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.