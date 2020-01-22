Seydikemer'de kış ortasında orman yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de kış ortasında orman yangını - Son Dakika

Seydikemer'de kış ortasında orman yangını

7 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kış ortasında orman yangını çıktı.

Seydikemer'de kış ortasında orman yangını, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kış ortasında orman yangını çıktı. Sarıyer Mahallesi'ndeki ormanlık alanında çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.


Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkiinde rüzgarında etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan alevlere Seydikemer Orman İşletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - MUĞLA

Seydikemer, Sarıyer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydikemer'de kış ortasında orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]