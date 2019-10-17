Seydikemer'de orman yangını
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.
Karanlıkiçi Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopterle müdahale ediliyor.
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