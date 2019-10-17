Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de orman yangını
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Seydikemer'de orman yangını

55 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Karanlıkiçi Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Seydikemer'de orman yangını

Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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