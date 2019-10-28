Seydikemer'de orman yangını

Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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