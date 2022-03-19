Seydikemer'de orman yangını - Son Dakika
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Seydikemer'de orman yangını

19.03.2022 20:06
Seydikemer'de orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkiinde makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Orman ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yaklaşık 5 dönümlük alandaki çamlık ve makilik alan zarar gördü. - MUĞLA

Seydikemer'de orman yangını
Seydikemer'de orman yangını
Seydikemer'de orman yangını

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Orman Bölge Müdürlüğü, Seydikemer, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de orman yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydikemer'de orman yangını - Son Dakika
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