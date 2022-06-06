SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını, 2 helikopter ile havadan müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının, yıldırım kaynaklı olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de orman yangını (2) - Son Dakika
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