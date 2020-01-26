Seydikemer'de orman yangını: 2 dönüm alan yandı - Son Dakika

Seydikemer'de orman yangını: 2 dönüm alan yandı
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Gölben Mahallesi Eski Köy mevkiinde ormanlık alana yayılan alevlere Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - MUĞLA
Son Dakika Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti