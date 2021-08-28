Seydikemer'de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Jandarma'daki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten orman yangınına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. - MUĞLA

Bu kapsamda, Seydiemer ilçesi Karaköy Mahallesinde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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