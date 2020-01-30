Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Alaçat Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada 500 gram esrar maddesi bulundu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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