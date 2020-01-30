Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Alaçat Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada 500 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydikemer'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]