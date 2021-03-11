Seydikemer'de plastik kasa fabrikasında yangın paniği - Son Dakika

Seydikemer'de plastik kasa fabrikasında yangın paniği
11.03.2021 00:57
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik kasa fabrikasının bahçe kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik kasa fabrikasının bahçe kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın; Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın önündeki açık alanda bulunan plastik kasalar alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. - MUĞLA
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