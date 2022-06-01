Seydikemer'de samanlık yangını - Son Dakika
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Seydikemer'de samanlık yangını

01.06.2022 23:31
Seydikemer'de samanlık yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırın eklentisinde bulunan samanlıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırın eklentisinde bulunan samanlıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Seydikemer Sarıyer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; samanlıkta temizlik ve bakım çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın çıktı. Çevredekiler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede büyüyünce yangını söndürmesi için Muğla Büyükşehir İtfaiyesi'nden de yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen, Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı söndürme ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar oluşurken, bir yandan alevlere su sıkarak söndüren itfaiye ekipleri diğer yandan da yangınla birlikte oluşan aşırı sıcaktan olumsuz etkilenen ineklere de su sıkarak rahatlatmaya çalıştı. - MUĞLA

Seydikemer'de samanlık yangını
Seydikemer'de samanlık yangını
Seydikemer'de samanlık yangını
Seydikemer'de samanlık yangını
Seydikemer'de samanlık yangını

YORUMLAR
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Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü İKİZ GÖLLER YENİDEN HAYAT BULDU İKİZ GÖLLER YENİDEN HAYAT BULDU
Kaynak: İHA

Seydikemer, Yangın, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de samanlık yangını - Son Dakika


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