Seydikemer'de samanlık yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırın eklentisinde bulunan samanlıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Seydikemer Sarıyer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; samanlıkta temizlik ve bakım çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın çıktı. Çevredekiler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede büyüyünce yangını söndürmesi için Muğla Büyükşehir İtfaiyesi'nden de yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen, Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı söndürme ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar oluşurken, bir yandan alevlere su sıkarak söndüren itfaiye ekipleri diğer yandan da yangınla birlikte oluşan aşırı sıcaktan olumsuz etkilenen ineklere de su sıkarak rahatlatmaya çalıştı. - MUĞLA