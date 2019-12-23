Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu - Son Dakika

Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralar ürünlerin üzerine yıkılırken, çiftçiler yoğun yağış altında tamirat çalışması yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar, Karadere Mahallesi'nde seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralarda ise örtüler demir aksamları ile birlikte domates fidanlarının üzerine yıkıldı. Çiftçiler, yoğun yağmura aldırış etmeden seraların yıkılan bölümlerini tamir etmek için çalıştı. Bazı tarım arazilerini su basarken, bölgede yollardaki su birikintileri sürücülere tehlikeli ve zor anlar yaşattı. Yıkılan serasını onarmaya çalışan çiftçi Özgür Alcu, şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi. Seranın bir bölümünün yıkıldığı içeri dolan suyun seranın tamamındaki ürünleri tehdit ettiğini belirten Alcu, Domatesin çok para ettiğini söylüyorlar. Çiftçinin neler yaşadığından kimsenin haberi yok. Daha şimdiden, yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Tamir etmesek tüm ürünlerimiz gidecek. Yağmura rağmen çalışmayı sürdürmeliyiz dedi. Serası zarar gören Ramazan Karakaya ise kuvvetli bir rüzgarla seranın bir bölümünde naylonun parçalandığını kaydetti. Seranın açılan yerini kapatmak için mücadele ettiklerini anlatan Karakaya, zararlarının büyük olduğunu söyledi.