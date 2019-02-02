Seydikemer'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza Bayar Mahallesi Fethiye - Antalya Karayolunda meydana geldi. Ömer G. yönetimindeki 07 MP 233 plakalı motosiklet ile Sefa Önaçan idaresindeki 07 EUJ 11 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Halef B.'ın kullandığı 48 JH 168 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri Önaçan ve G. karşı yönden gelen Mustafa Ö. yönetimindeki 48 FC 339 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sefa Önaçan hastaneye sevk edilirken, ambulansta hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Ö. ve Ömer G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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