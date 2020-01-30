Seydikemer'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Seydikemer'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Seydikemer'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza Seydikemer Uğurlu Mahallesi Kaş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan sürücülerden Ali Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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