Seydikemer'de trafik kazası 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de trafik kazası 6 yaralı - Son Dakika

Seydikemer'de trafik kazası 6 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Seydikemer'de trafik kazası 6 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yan devrilen otomobilin altında sıkışan hamile Ayşe Keş'i itfaiye kurtardı.


Kaza Fethiye - Antalya Karayolu üzerinde Zorlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Keş idaresindeki 48 RZ 209 plakalı otomobil ile Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada, Keş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole yan devrildi. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Keş yan devrilen otomobilin altında sıkıştı. Diğer otomobildeki sürücü Uğar ile 3 yolcu da yaralandı.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken otomobilin altında sıkışan Ayşe Keş'e Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.


Sıkıştığı yerden çıkarılan Keş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. - MUĞLA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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