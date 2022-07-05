Sağlık ekipleri tarafından yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç.'nin (65) kullandığı 48 FB 135 plakalı traktör, Zorlar Mahallesi Oyuk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Mehmet Ç. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seydikemer'de traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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