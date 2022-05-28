Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

28.05.2022 11:36
Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı eşiyle konuşmak için Belen Caddesi'ndeki bacanağının evine giden Yasin Bihan (34) ile bacanağı H.O. (41) arasında kavga çıktı.

H.O. evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bihan'ın cesedi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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