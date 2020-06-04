Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Seydikemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



İlçe merkezinde şüphelendikleri 2 kişiyi durduran ekipler, şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan Y.S. ile U.S., Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA