Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

05.07.2022 19:23
Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde S.D. isimli şüphelinin bahçede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve bahçede yapılan aramada saksılara dikili vaziyette (137) kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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