Seydikemer'de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Seydikemer'de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.

Seydikemer'de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.


Seydiler Mahallesi Güven Sokak'taki sazlık alanda yangın çıktığını gören mahalle muhtarı Mehmet Güven durumu 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi


Ekipler yangına müdahale sonrasında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark eden bir itfaiye eri yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında 3 dönüm alan yandı. Kurtarılan kaplumbağa ise doğaya salındı. - MUĞLA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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