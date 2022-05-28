Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

28.05.2022 23:22
Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi sahilinden bir grup düzensiz göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik gemileri sevk edildi.

Ekipler, mahalle açıklarında durdurdukları teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin arandığı belirlendi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenilirken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MUĞLA

Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Seydikemer, Karadere, Göcek, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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