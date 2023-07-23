Seydikemer'deki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler karadan ve havadan yangını söndürme çalışmalarına devam ederken, Kaymakam Yıldız Büyüker, "Bölgedeki yollar genişletiliyor ve müdahale hızlandırılıyor. Antalya ilinden ve çevre ilçelerden ekipler yangın söndürme çalışmasına destek veriyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alınacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Kumluova mevkiinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bozuk ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor. Yangına gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer 6 yer ekibi 206 personelle müdahalede bulunuyor.

"HANELER TEHDİT ALTINDA DEĞİL"

Kaymakam Yıldız Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, makilik alandaki yangının herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmediğini söyledi. Yangının alt kısmında, seraların bulunduğu alan olduğunu ifade eden Büyüker, "Burada da arazözler ve itfaiye ekipleri bulunuyor. O kısımda da müdahaleler sürüyor. Şu an için ormanlık alan ve haneler tehdit altında değil. Bölgedeki yollar genişletiliyor ve müdahale hızlandırılıyor. Antalya ilinden ve çevre ilçelerden ekipler yangın söndürme çalışmasına destek veriyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alınacağını umuyorum." diye konuştu.