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Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

04.08.2021 23:16

Son dakika yerel haberi... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı Muğla'da 7 gün önce başlayan orman yangınlarına karşı resmi ve sivil ekiplerin yanı sıra halk da seferber olurken dün akşam saatlerinde Seydikemer'e bağlı Çökek ve Dere mahallelerinde yeniden başlayan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı.

Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'da 7 gün önce başlayan orman yangınlarına karşı resmi ve sivil ekiplerin yanı sıra halk da seferber olurken dün akşam saatlerinde Seydikemer'e bağlı Çökek ve Dere mahallelerinde yeniden başlayan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için bölge halkı da seferber oldu. Sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle köy boşaltılırken konu ile ilgili açıklama yapan Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Seydikemer'de büyük bir birliktelik örneği oluştuğuna dikkat çeken Kaymakam Yazgan; "3 gün önce Çökek ve Dere Mahallemizde başlayan yangınlar şu an itibariyle kısmen kontrol altında diyebiliriz. Gerek helikopter desteğimiz gerek halkımızın birlik beraberliği ile yangını kısmen kontrol altına aldık. Özellikle bunu belirtmek isterim, Seydikemer halkımızın birlik beraberliği, belediyemizin lojistik ve organize anlamında ciddi katkıları var. Uyumadan 3 gündür Çökek yangınını gece gündüz halkımızla burada takip ediyoruz. Lojistik anlamda bir sıkıntımız yok. Müteahhitlerimiz dahi tüm araçlarını talebimiz halinde bizim emrimize veriyorlar. Bugün öğlen saatlerinde yine bir helikopter ihtiyacımız olmuştu. Öğlen 13.30 gibi helikopter desteği ile yangının enerjisi biraz alındı ama yine akşam saatlerinde 2 helikopterimiz destek oldu. Şu an alanda köylülerimiz traktörleriyle soğutma çalışmalarına ve küçük alevlenmelere müdahale ediyorlar. Tüm Seydikemer Çökek Mahallemizde. Orman teşkilatımız uykusuz cansiperane çalışıyor. Jandarma teşkilatımız son keşiflerini yapmak üzereler, 24 saat esasına göre alandalar. Hakikaten takdire şayan bir mücadele. Tek sevincimiz köylerimizi kurtarabildik. Çökek ve Dere Mahallemizi, evlerimizi kurtarabildik. Çok şükür bir şehit vermedik. Bu bizim tek tesellimiz. Şuan mücadeleye devam ediyoruz, yine gece boyu sabaha kadar. Özellikle soğutma aşamasına da geçeceğiz ama resmi anlamda Seydikemer Çökek ve Dere Mahallemizdeki yangını kısmen kontrol altına aldık diye ifade edebiliriz. Endişe verici bir durum söz konusu değil. Şu anda da Bayır köyümüzdeki lojistik merkezimizdeyiz. Buradan personellerimize, gönüllülerimize tüm ihtiyaçları buradan gönderiyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Orman Yangınları, Seydikemer, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika


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