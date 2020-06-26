Seydikemer'e 40 bin büyükbaş kapasiteli hayvancılık ihtisas OSB'si kuruluyor - Son Dakika

Seydikemer'e 40 bin büyükbaş kapasiteli hayvancılık ihtisas OSB'si kuruluyor

Muğla'nın tarım ve hayvancılığa dayalı potansiyelini ilçeler arasında yer alan Seydikemer'de 2018 yılında başlatılan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın tarım ve hayvancılığa dayalı potansiyelini ilçeler arasında yer alan Seydikemer'de 2018 yılında başlatılan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu'nun başkanlığında 2018 yılında yapılan toplantıda projenin mütevelli heyeti ve yol haritası belirlenmişti. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları kapsamında son olarak geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çocukların silahla oyunu faciayla bitti! 7 yaşındaki çocuk, kaza ile kuzenini vurdu
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti


Toplantıya İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve Şube Müdürleri, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer Orman İşletme Müdürü Ömer Kahraman, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak katıldı.


Kaymakam Haktan Gökçekuyu'nun açılışını yaptığı toplantıda konuşma yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Organize Sanayii Bölgesi kurulması için Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın görüşünü alarak, tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Seydikemer İlçemizde Organize Sanayii Bölgesi projesini gerçekleştirmemiz için hiçbir engelimiz yok. Tüm prosedürleri yerine getirmek için büyük bir ekip olacağız ve hep birlikte çalışacağız" dedi.


Saylak, konuşmasının ardından Muğla'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile telekonferans bağlantısı yaparak, konu ile ilgili görüşlerini aldı. Özkaldı da konuşmasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederiz" ifadelerini kullandı.


Yapılacak olan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 bin büyükbaş kapasiteli, içinde entegre tesisleri, süt işleme tesisi, et entegre tesisi, yem fabrikası gibi tesislerin olması planlanıyor. Ayrıca içinde Biogaz tesislerinin yapılması için de görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seydikemer'e 40 bin büyükbaş kapasiteli hayvancılık ihtisas OSB'si kuruluyor - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
22:52
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 00:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydikemer'e 40 bin büyükbaş kapasiteli hayvancılık ihtisas OSB'si kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]