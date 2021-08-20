Seydikemer'e ilk kadın kaymakam atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Seydikemer ilçesine ilk kadın kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçe kaymakamı Ayhan Yazgan, Muğla Valili yardımcılığına tekrar geri dönerken, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker Seydiekemer İlçe Kaymakamı oldu.

Yıldız Büyüker kimdir?

1984 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Çorum Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Çankırı Kurşunlu ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yaptı. 2012 yılında Kaymakamlık Kursunu bitirerek, Kırşehir Akpınar Kaymakamlığına, 28/6/2015 tarihli ve 2015/398 sayılı kararname ile Aksaray Sarıyahşi Kaymakamlığına atanarak Kaymakamlık görevini yapmıştır.

İçişleri Bakanlığının 20/08/2017 tarihli ve 2017/345 sayılı son Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile Erzurum Vali Yardımcılığına atanmıştır. Evli ve 1 çocuk annesidir. - MUĞLA