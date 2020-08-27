Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan hizmet içi eğitim - Son Dakika

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan hizmet içi eğitim
Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet vermek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına hizmet içi eğitim almaya devam ediyor.
Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet vermek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına hizmet içi eğitim almaya devam ediyor.
Türkiye'de"ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" belgeli ender odaların içinde yer alan Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Personelinin değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek esnaflarına sunmuş oldukları güler yüzlü hizmeti devam ettirerek daha verimli ve kaliteli hizmet sunmak için Oda Başkanı Harun Sağır öncülüğünde İnsan Kaynakları Uzmanı Doçent Dr. Osman Kürşat Acar tarafından periyodik eğitimler düzenliyor.
Eğitimler hakkında bilgilendirme yapan Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır "Sürekli gelişen ve değişen dünyada bu değişime ayak uyduramayanlar hizmet anlamında yerinde sayarak hiçbir şey üretemezler ve çalıştıkları yada yöneticisi oldukları kurumların da geri kalmalarına sebep olurlar. Esnaf odamız vermiş olduğu kaliteli hizmeti belgeleterek 2018 yılında " ISO 9001 KYS" belgesi sahibi olmuştur. Üye sayısına göre az sayıda personelle üstün gayret göstererek hizmet vermekteyiz. Daha iyisini daha fazlasını yapmak için ise sürekli eğitimler alıyor kendimizi geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz. Değerli dostum İnsan kaynakları uzmanı Doçent Dr. Osman Kürşat Acar hocama emekleri ve desteği için,Esnaflarımız ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:20
Kaynak: İHA
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