Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret

02.04.2021 16:02
Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren ve 65 muhtarı bulunan ilçede hizmet veren Seydikemer Muhtarlar Derneği başkanı Mehmet Güven ve yeni yönetimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren ve 65 muhtarı bulunan ilçede hizmet veren Seydikemer Muhtarlar Derneği başkanı Mehmet Güven ve yeni yönetimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Mehmet Güven; "Muğla'da büyük bir aileyiz"

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da büyük bir aile olduklarını söyleyen Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e tüm hizmetleri için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlar Masası biriminin çok başarılı çalıştığını söyleyen Mehmet Güven, 7/24 Muhtarlar Masası'na ulaşabildiklerini, kendilerine talepleri hakkında olumlu veya olumsuz dönüşün kısa sürede yapıldığını bunun da kendilerini özel hissettirdiğini belirtti.

Başkan Gürün; "Yerel yönetim vatandaş arasındaki en önemli bağ, köprü muhtarlarımız"

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün muhtarların mahalle ve köylerinde yerel yönetimlerle vatandaş arasında en önemli köprü olduğunu söyledi ve Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı ve yeni yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; "Bodrum'dan Seydikemer'e geniş coğrafyamızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Her ilçemizin, mahallemizin talepleri, hizmet beklediği alanları var. Önem ve aciliyet sırasına göre tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için uğraş veriyoruz. Yerel yönetim olarak bizlerle vatandaş arasında en önemli bağ, temsilci çok değerli muhtarlarımız. Vatandaş sorununu ve talebini durumuna göre ilk olarak muhtara bildiriyor. Büyükşehir Muhtarlar Masa'mızla kısa sürede talepleri alıyor ve gerekli birimlere iletiyoruz. Burada önemli olan muhtarımızın aradığı andan itibaren talebinin çözülüp çözülemeyeceği, ne zaman çözüleceği ya da neden çözülemeyeceği konusunda kendisine mutlaka geri dönüş yapılıyor. Muhtarlarımızın bu hizmetimizden memnun olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı'mıza ve yeni yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da Seydikemer'den Bodrum'a hizmet veriyor, vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız. " dedi. - MUĞLA

Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret
Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret
Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret
Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret

Mehmet Güven, Osman Gürün, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seydikemer Muhtarlar Derneği'nden Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika


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