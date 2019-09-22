Son Dakika Haberleri: 'Seydioğlu'nun tabelaları değişti
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'Seydioğlu'nun tabelaları değişti

1 saat önce

Yol verme tartışması sırasında 7 aylık hamile kadının bulunduğu otomobile saldırarak dehşet saçan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava'nın tabelası değiştirildi.

Yol verme tartışması sırasında 7 aylık hamile kadının bulunduğu otomobile saldırarak dehşet saçan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava'nın tabelası değiştirildi. Dükkanlara 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı.

Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı. Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmedildi.

SÖKÜLEN TABELANIN YERİNE YENİSİ ASILDI

Ayrıca, Seydioğlu Baklava'nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verildi. Ancak iki kardeş bu karara rağmen sadece bir dükkanın tabelasını kaldırınca, Seyidoğlu yetkilileri icra memurlarıyla dükkanlardaki tabelaların sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen tabelaların yerine ise bir süre sonra üzerinde 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı.

'Seydioğlu'nun tabelaları değişti

Hüseyin Sel, Seydioğlu, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti
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