Son Dakika Haberleri: Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak
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Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak

1 saat önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bazı meclis üyeleri, ilçe kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak, System.String[]

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bazı meclis üyeleri, ilçe kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir hayırsever tarafından ilçeye kazandırılacak kütüphaneyle ilgili, inşaat firmasının yetkililerinden bilgi alan Tutal, çocukların okuyarak öğrenmesi ve vizyon sahibi bir insan olması için kütüphanelerin önemine değinerek, "Kütüphanemiz tamamlandığında öğrencilerimiz, eğitim, kültür ve bilgiyle aydınlığa açılacak." dedi.

Firma yetkilisi Adem Kispet ise kütüphanenin 2020'nin haziran ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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