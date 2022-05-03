Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

03.05.2022 17:29
Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı 76. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.

Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı 76. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasında İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydederek, yapılmayan işlerin yapıldığını ve ülkedeki vesayet sistemine son verildiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da ilçede şimdiye kadar seçim vaatlerinde söz verdikleri projeleri tamamladıklarını ifade ederek, "Arasta Çarşısı, Millet Bahçesi çalışmalarımızda sona geldik. Kuğulu Park'taki projelerin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Birliğimizi beraberliğimiz koruduğumuz sürece çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de,"AK Parti büyük bir dava hareketidir. Büyük davaları büyük insanlar yüklenir. Eğer biz bugün bu davayı ilçelerimizde, illerimizde, ülkemizde ve dünyada yüklenmişsek yüklendiğimiz davanın kıymetini bilelim ve bu davanın karşısında yerimizi yurdumuzu bilelim. Dünü olmayanın yarını olmaz. 2023 hedefi emin adımlarla yürüyerek yarınlarımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Danışma Meclis toplantısına AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanlığı İlçe Koordinatörü Mustafa Hançerli, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile teşkilat üyeleri katıldı.

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Mehmet Tutal, Seydişehir, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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