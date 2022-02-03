Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir-Antalya kara yolu Marangoz Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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