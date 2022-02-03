Üye Girişi
Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

03.02.2022 16:36
Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir-Antalya kara yolu Marangoz Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı
Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

YORUMLAR
500

Seydişehir, Antalya, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:58:55. #1.13#
SON DAKİKA: Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement