Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı

24.02.2022 15:38

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolu, yoğun kar nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde merkezde yağmur etkili olurken, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangoz Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin vermiyor.

Ekipler, ilçe çıkışındaki kontrol noktasında, Antalya yönüne gidecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı
Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı
Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı
Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı
Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı
Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı

YORUMLAR
500
Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Akdeniz Bölgesi, Seydişehir, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement