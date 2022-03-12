Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

12.03.2022 09:48
Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunan küçük tonajlı araçların geçişine izin verdi.

Seydişehir-Antalya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

YORUMLAR
500
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement