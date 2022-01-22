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KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

22.01.2022 14:40

Trafiğe kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda oluşan araç kuyruğu Polis ekiplerinin araçları durdurması Karayolunda bekleyen araçlar Yolculardan Ahmet Küçükçelik'in konuşması Seydişehir-Antalya kara yolunda oluşan araç kuyruğu GÜNCELLEME - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı...

Trafiğe kapatılan Seydişehir- Antalya kara yolunda oluşan araç kuyruğu

Polis ekiplerinin araçları durdurması

Karayolunda bekleyen araçlar

Yolculardan Ahmet Küçükçelik'in konuşması

Seydişehir-Antalya kara yolunda oluşan araç kuyruğu GÜNCELLEME - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda kalan vatandaşlara çorba ve gıda yardımında bulunuyor

ANTALYA İLE İLGİLİ GELİŞMELER EKLENDİ

KONYA/ANTALYA ( AA ) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

Yolda kalanlara çorba ve gıda yardımında bulunuluyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar, etkisini sürdürüyor. Yarpuz Mahallesi Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde tırların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya arasındaki Alacabel kara yolunda, kar kalınlığının artması nedeniyle tüm araçların geçişine kapandı. Bademli, Kuyucak, Susuzşahap, Salihler mahallelerinde de yollar karla kaplandı. Ekiplerin yollarda küreme ve tuzlama işlemi devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacabel mevkisinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve gıda yardımında bulunuyor.

Öte yandan ilçedeki 4 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor.

KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

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Akdeniz Bölgesi, Seydişehir, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA/ANTALYA - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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