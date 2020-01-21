Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2) - Son Dakika

Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

6 saat önce

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kara yolunda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapıyor.

Yolun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde ise kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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