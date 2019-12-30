Seydişehir-Antalya karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Konya Antalya karayolundaki yoğun kar yağışı nedeni ile çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçişine izin verilmiyor.



Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçenin tamamında etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Seydişehir- Antalya karayolunda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile bölge trafik ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağı'nda yapılan uygulamayla çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçmelerine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. - KONYA