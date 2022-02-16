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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler

16.02.2022 10:49
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler

Mevlana Kalkınma Ajansı ( MEVKA ) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Mevlana Kalkınma Ajansı ( MEVKA ) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Bostancı, makamında ziyaret ettiği Tutal'a Mevlana Kalkınma Ajansı çalışmaları, destek programları ve Seydişehir Belediyesi ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Seydişehir'in tarım, hayvancılık ve sanayi alanında üreten bir yapıda olduğunu kaydeden Genel Sekreter Bostancı, MEVKA olarak Seydişehir'in tarım, hayvancılık, istihdam, enerji üretimi gibi Seydişehir'in daha da gelişimine doğrudan etki edecek projeler ve çalışmalar konusunda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Seydişehir'in üreten ve ürettiğini geliştiren bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Özellikle Konya'mızın daha da kalkınmasında öncü pozisyonunda olan Seydişehir'imizde MEVKA ile birlikte birçok projeyi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de ilçemize katma değer üretecek projeleri birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bölgemize hitap eden Mevlana Kalkınma Ajansı'mız, Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı öncülüğünde ilçelerin kalkınması için gösterdiği gayret, ilçelerimiz için umut ışığı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle de ziyaretlerinden dolayı MEVKA Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı'ya teşekkür ediyor, gerçekleştirecek olduğumuz projelerimizin şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler - Son Dakika


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