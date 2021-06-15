Seydişehir Belediye Başkanı, Muay Thai'de Türkiye şampiyonu olan sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Muay Thai şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Seydişehir Belediyespor oyuncusu İsmail Koç, Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından altınla ödüllendirildi.

Seydişehir Belediye Muay Thai takımı sporcularından İsmail Koç, 71 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak, Aralık 2021'de Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında milli takımı temsil etme hakkını elde etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birlikte hareket etmeyle sonuç ve başarının elde edileceğini kaydetti.

Seydişehirli öğrencilerin ve sporcuların, Konya'yı temsil etme noktasında büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Muay Thai Şampiyonamızda Seydişehir'den 4 sporcumuz Konya'yı temsilen maçalara katılıyor ve Türkiye Şampiyonu çıkartarak Konya'yı dünya şampiyonasında temsil ediyor. Konya'da sportif faaliyetlerde bir başarı elde edilirse bu mutlaka Seydişehir'den oluyor. Çok kısa bir süre olmasına rağmen Muay Thai'de Seydişehir Belediyesispor Kulübü bünyesinde 17 milli sporcumuz bulunuyor. Ben sporcumuza, antrenörlerimize başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok gurur verici bir durum. İsmail Koç'a ayrıca Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında başarılar diliyorum."

???????Konuşmaların ardından Başkan Tutal, başarılı sporcu Koç'u altınla ödüllendirdi.

Şampiyonaya katılan ve bronz madalya elde eden Ali Deniz Çağlayan, İbrahim Bakırcı ve Nazlı Ayten'e Başkan Tutal çeşitli hediyeler verdi.

Ödül töreninde Muay Thai antrenörleri Serkan Yıldız ve İsmail Koç'un babası hazır bulundu.