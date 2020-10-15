Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gevrekli Mahallesi'nde meydana gelen yangında ahırı ve saman balyaları yanan Hüseyin Demirel ve Keramettin Çankaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gevrekli Mahallesi Muhtarı Yakup Uysal ile birlikte olayın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Tutal, Demirel ve Çankaya'dan olayla ilgili bilgi aldı.

Olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu kaydeden Tutal, "Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Kardeşlerimizin maddi anlamda zararları var. Allah beterinden korusun. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve belediye iş makinalarıyla yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Kardeşlerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.